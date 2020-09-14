Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 71,7% голосов

БРЯНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло регионального избиркома. За его кандидатуру проголосовали 71,7% избирателей.

"Предварительные итоги голосования: обработано протоколов УИК - 100%. Богомаз Александр Васильевич 71,7% голосов", - сообщается на информационном табло.

На втором месте с результатом 10,09% голосов кандидат от КПРФ Андрей Архицкий, на третьем - Сергей Курденко ("Справедливая Россия"), набравший 8,2% голосов, 4,3% голосов у Дмитрия Корнилова ("Гражданская платформа"), 3,97% голосов избиратели отдали за Сергея Чернышова (Казачья партия). Для победы в первом туре кандидатам на пост губернатора необходимо было набрать 50% голосов избирателей плюс один голос.

Александр Богомаз родился в 1961 году в Брянской области, в 1983 году окончил Брянский технологический институт по специальности "инженер-механик". В разные годы работал инженером, директором совхоза, заместителем главы районной администрации. В марте 2009 года был избран депутатом Брянской областной думы, с ноября 2012 по сентябрь 2014 работал в составе комитетов Госдумы по науке и наукоемким технологиям, по аграрным вопросам. В 2014 году Александр Богомаз был назначен врио губернатора Брянской области, в 2015 году за его кандидатуру на выборах проголосовали 79,96% избирателей.