Гольдштейн заявил, что сенатором от ЕАО станет сотрудник МВД Юрий Валяев

ТАСС, 14 сентября. Избранный губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн сообщил ТАСС, что сенатором от ЕАО станет сотрудник МВД России Юрий Валяев.

Гольдштейн победил на состоявшихся 11, 12 и 13 сентября выборах главы региона, набрав 82,5% голосов.

"Я буду предлагать эту должность Валяеву Юрию Константиновичу", - сказал Гольдштейн.

61-летний Валяев является начальником Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России, генерал-лейтенантом полиции.

В списке кандидатов Гольдштейна для наделения полномочиями члена Совета Федерации помимо Валяева значились 64-летний Анатолий Тихомиров, который является депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва, членом комитета по региональной политике по проблемам Севера и Дальнего Востока и 50-летняя Наталья Лазарева - ректор областного Института повышения квалификации педагогических работников.

12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, назначив врио руководителя региона Гольдштейна. Тогда он являлся членом Совета Федерации от ЕАО.