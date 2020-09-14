Дегтярев сообщил, что выборы в Хабаровском крае прошли в спокойной обстановке

ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Выборы в Хабаровском крае прошли без значительных нарушений и в спокойной обстановке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора края Михаил Дегтярев.

"Выборы в крае прошли спокойно, без серьезных нарушений и главное - конкурентно. Я так настраивал краевой избирком еще в начале своей работы в регионе. Для меня не важна партийная принадлежность победивших кандидатов, важна их поддержка людьми, легитимность. Буду работать со всеми избранными главами и депутатами на развитие Хабаровского края", - написал Дегтярев.

Накануне в Хабаровском крае завершилось голосование на региональных и муниципальных выборах. Всего в крае состоялось 30 избирательных кампаний. Избирательные комиссии завершили подсчет голосов и подвели предварительные итоги. В трех районах края выбирали глав районов. В Аяно-Майском районе избран действующий глава Алексей Ивлиев. Как самовыдвиженец от набрал 49,52% голосов, сообщается на сайте краевого правительства. Руководителем Вяземского района избран Александр Усенко, который ранее возглавлял город Вяземский. В Охотском районе наибольшее количество голосов набрал исполняющий обязанности главы, самовыдвиженец Максим Климов.

Также в регионе завершились дополнительные выборы депутата Законодательной Думы края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному избирательному округу №4. Здесь победила Наталья Чумакова. Как самовыдвиженец она набрала 43,57% голосов избирателей. Депутатский мандат освободился после того, как депутаты в декабре прошлого года наделили полномочиями члена Совета Федерации Сергея Безденежных.

В ряде сельских поселений состоялись выборы и довыборы депутатов местных заксобраний, а также глав сельских поселений в Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, имени Лазо, Полины-Осипенко, Солнечном и Верхнебуреинском районах края. Всего в выборах на территории края было задействовано 122 избирательных участка в 16 районах.