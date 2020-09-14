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Единый день голосования - 2020
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Белозерцев победил на выборах губернатора Пензенской области с 78,72%

Обработано 100% протоколов
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПЕНЗА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев победил на выборах главы региона, набрав 78,72% по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя облизбиркома Алексей Климухин.

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"Обработано 100% протоколов. За Белозерцева - 78,72%", - отметил собеседник ТАСС.

Кандидат от КПРФ Олег Шаляпин набрал 8,45% голосов, Александр Васильев от ЛДПР - 5,57%, Анна Очкина от "Справедливой России" - 4,44%, Петр Чугай от Партии пенсионеров - 1,48%. В списки избирателей в Пензенской области было включено 1 млн 53 тыс. человек, в выборах приняли участие 56,68% избирателей.

Для победы кандидат в губернаторы должен был набрать как минимум 50% плюс один голос.

В Пензенской области работали 1 085 избирательных участков, 33 территориальные избирательные комиссии.

Белозерцев одержал победу на выборах главы региона 13 сентября 2015 года, набрав 86,04% голосов избирателей.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьЕдиный день голосования - 2020
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