Гольдштейн считает наведение порядка первоочередной задачей на посту главы в ЕАО

ТАСС, 14 сентября. Избранный губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн займется наведением порядка в регионе, отладкой работы в основных сферах, обеспечивающих жизнь населения. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

Гольдштейн победил на состоявшихся выборах главы региона, набрав 82,5% голосов.

"Наведение порядка. Продолжим ровно то, что делали эти девять месяцев. Это весь комплекс работ, связанный с обеспечением жизнедеятельности непосредственно субъекта. А самое главное - это жители. Работа должна быть организована таким образом, чтобы каждый житель почувствовал позитивные изменения на себе", - сказал Гольдштейн, отвечая на вопрос о первоочередных задачах на посту главы ЕАО.

С момента его назначения на должность врио губернатора области в декабре прошлого года региональные власти решали проблемы с теплоснабжением, модернизацией коммунальной инфраструктуры, в том числе из-за неготовности которой прошлый отопительный сезон область оставалась в режиме ЧС. Также много внимания уделялось строительству и ремонту дорог, благоустройству поселений и городов, шла работа над выравниванием бюджета области. Помощь в этом области активно оказывал федеральный центр. В частности, регион неоднократно получал суммы из федерального бюджета.

Гольдштейн сообщил, что он оценивал работу членов команды правительства области за время своего руководства регионом. "Больших кадровых изменений [не планируется]. Всем был дан шанс работать. По результатам будут сделаны определенные выводы. Те, кто достойно себя показал в этот период, останутся на рабочих местах, кто нет - увидите в ближайшие три-четыре недели. <…> Посмотрим, оценим - у каждого есть свой KPI", - сказал Гольдштейн.

12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, назначив врио руководителя региона Гольдштейна. Тогда он являлся членом Совета Федерации от ЕАО.