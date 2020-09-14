"Единая Россия" лидирует по предварительным итогам выборов в думу Томска

ТОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала 24,47% голосов избирателей на выборах в Думу города Томска по итогам обработки 100% бюллетеней. Также в тройке лидеров партии КПРФ (17,55%) и "Новые люди" (15,06%), сообщается на сайте регионального избиркома в понедельник.

"Всероссийская политическая партия "Единая Россия" -17 695 (24.47%)", - публикуются на сайте предварительные итоги.

Также сообщается, что все семь партий, участвовавших в выборах, прошли барьер в 5%, необходимый для попадания в гордуму. После "Единой России" в тройке лидеров КПРФ (17,55%), и партия "Новые люди" (15,06%). Следом идут ЛДПР (14,43%), "Справедливая Россия" (11,21%), "Яблоко" (9,17%) и "Партия Роста" (5,33%).

В девяти из 27 одномандатных округов, предварительно, победу одержали кандидаты от "Единой России". В шести округах лидируют кандидаты от КПРФ, по два округа получили "Яблоко" и "Справедливая Россия", по одному - ЛДПР и "Новые люди". В шести округах победу одержали самовыдвиженцы, в том числе - координаторы регионального штаба Алексея Навального Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.

Дума города Томска, 7-й созыв которой избирался в единый день голосования, состоит из 37 депутатов, 10 из которых выбираются по партийным спискам, остальные - по одномандатным округам. Политической партии, участвующей в голосовании, для получения мандата в гордуме необходимо преодолеть 5-процентный барьер.