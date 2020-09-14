Председатель ЦИК Чувашии заявил, что второго тура выборов главы региона не будет

ЧЕБОКСАРЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Выборы главы Чувашии состоялись за один тур, второго тура не будет. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель ЦИК республики Александр Цветков.

"Самый главный итог, что выборы состоялись. И уже с вероятностью 100% можно сказать, что они состоялись за один тур. Второго тура уже точно не будет, потому что победитель определился в первом туре. Им стал самовыдвиженец Николаев Олег Алексеевич, который, по предварительным итогам, сейчас набирает 75,59% голосов избирателей. Это - результаты после обработки 94,1% протоколов участковых избирательных комиссий", - сказал он.

Он также сообщил, что в выборах, по предварительным данным, приняли участие более 55% избирателей.

"Участие в выборах приняли 55,17% избирателей. Вот такие предварительные итоги", - сказал он.

На прошлых выборах главы республики, которые прошли в 2015 году, за прежнего главу Чувашии Михаила Игнатьева проголосовали 65,54% избирателей.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

В этом году выборы в Чувашии впервые проходили в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. Глава республики избирается сроком на пять лет.