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Единый день голосования - 2020

Голубев набирает 65,6% голосов на выборах главы Ростовской области

Обработано 99,3% протоколов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев набирает на выборах главы региона 65,6% голосов после обработки 99,3% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает в понедельник телеканал "Россия-24".

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На пост губернатора претендуют также руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции "Справедливая Россия" в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко, гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии "Патриоты России".

В 2015 году за Василия Голубева проголосовали 78,21% избирателей. Его ближайший соперник Николай Коломейцев от КПРФ получил 11,66%. Явка составила 46,55%.

 

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