Врио губернатора Севастополя Развожаев набирает 85,7% голосов на выборах главы города

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев набирает 85,7% голосов избирателей на выборах главы города после обработки 99,4% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК РФ, транслируемых на телеканале " Россия 24 ".

"Подсчитано голосов 99,4%. 85,7% [голосов] - Михаил Развожаев", - говорится в материалах.

На пост главы региона претендуют шесть кандидатов: член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" Александр Романович, представитель партии "Патриоты России" Иван Ермаков, депутат городского заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия"), Анастасия Романенко (Демократическая партия России), Ярослав Яковенко (Партия прогресса).

В 2017 году на первых прямых выборах губернатора города после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией победил врио губернатора Дмитрий Овсянников с 71,05% голосов избирателей. Явка тогда составила 34,21%. Летом прошлого года Овсянников ушел в отставку, врио губернатора был назначен Развожаев.