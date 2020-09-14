Цыбульский набрал 69,65% голосов на выборах главы Архангельской области

"Александр Цыбульский - 69,65%", - сказал он.

Его ближайший конкурент Ирина Чиркова от "Справедливой России" получила 16,91%, Сергей Пивков от ЛДПР - 6,75%.

В Архангельской области и Ненецком автономном округе прошли выборы главы Архангельской области. НАО территориально входит в состав Архангельской области, поэтому его жители принимают участие в выборах главы Поморья. Губернатору для победы в первом туре нужно набрать 50% плюс один голос.

В настоящее время пост врио главы области занимает Александр Цыбульский, он был назначен 2 апреля 2020 года после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ.

Зарегистрировано шесть кандидатов: врио главы региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости.