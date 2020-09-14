"Единая Россия" получила 22 мандата в Астраханской гордуме

АСТРАХАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Единая Россия" получили 22 мандата из 36 в Астраханской городской думе по итогам местных выборов, сообщили в понедельник ТАСС в горизбиркоме.

"Подсчитано 100% протоколов. 22 места в гордуме досталось кандидатам от партии "Единая Россия", четыре - у "Справедливой России", по два места у ЛДПР и КПРФ и шесть самовыдвиженцев", - сказала председатель Астраханского горизбиркома Анна Маньшина.

В Астрахани в воскресенье завершилось голосование по выборам депутатов городской думы 7-го созыва. На 36 мест в гордуме претендовали 158 кандидатов.