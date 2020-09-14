Вице-премьер Пермского края Удальев победил на довыборах в заксобрание региона

ПЕРМЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам тарифного регулирования и жилищно-коммунального хозяйства Антон Удальев одержал победу на довыборах в региональное законодательное собрание по округу № 17, его поддержали 49,23% избирателей. Об этом журналистам в понедельник сообщил председатель избирательной комиссии Прикамья Игорь Вагин.

"По округу № 2 победу одержал [председатель регионального отделения партии "Единая Россия"] Вячеслав Григорьев, результат - 46,36%. Явка там составила 25,8%. По округу № 13 победил [председатель первичной профсоюзной организации "Сильвинит"] Павел Кузьмин с достаточно высоким результатом 63,46%, и явка тоже достаточно высокая там была - 32%. И по округу № 17 победил Антон Удальев, за которого проголосовало 49,23% при явке 30%. Достаточно убедительная победа всех кандидатов", - сказал он.

Вагин отметил, что после того как результаты довыборов будут утверждены, Удальев должен будет сложить полномочия зампреда правительства Пермского края.

Также в Пермском крае состоялось более 20 кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, распределялось 179 мандатов. Представители "Единой России" получили 56,98%, самовыдвиженцы - 19,55%, 6,15% получила "Справедливая Россия", 6% - КПРФ, 2,23% - ЛДПР, выборы признаны состоявшимися.

С 11 по 13 сентября в Пермском крае проходили выборы губернатора региона, где победу одержал действующий врио главы края Дмитрий Махонин, и довыборы депутатов Законодательного собрания Прикамья по трем округам. На свободные мандаты претендовали 15 кандидатов.