Экс-главу администрации Симферополя избрали депутатом Госсовета Крыма

Дополнительные выборы депутата Госсовета Крыма проводились 13 сентября 2020 года по Гвардейскому одномандатному избирательному округу № 19 Симферопольского района. Избранный в сентябре 2019 года по этому округу депутатом Дионис Алексанов в ноябре 2019 года назначен главой администрации Симферопольского района. По законодательству республики глава администрации не может совмещать депутатскую деятельность с работой в исполнительных органах власти.

"Депутатом Государственного совета Республики Крым избрана Маленко Наталья Федоровна с большим перевесом. Она набрала 9 434 голосов избирателей, что составляет 72,22%. Явка составила 21,29%", - сообщил Малышев.

В выборах участвовали пять кандидатов: от ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Коммунистов России" и "Единой России", которую представляла Маленко.

61-летняя Маленко возглавляла администрацию Симферополя с 14 декабря 2018 по 30 сентября 2019 года. До этого с мая 2006 года по сентябрь 2014 года была председателем Киевского районного совета в Симферополе. В сентябре 2014 года ее избрали депутатом Государственного совета Крыма, возглавляла комитет парламента республики по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов. С октября 2016 года являлась первым заместителем председателя Госсовета республики и руководителем фракции "Единой России" в парламенте.

В Госсовете республики 75 мест, 60 из них занимают депутаты от "Единой России", ЛДПР принадлежит 10 и КПРФ - пять. Малышев также сообщил, что в регионе на повторных выборах депутата Раздольненского сельсовета победила представитель "Единой России" Елена Острянская, на дополнительных выборах депутата городского совета Симферополя победил также представитель единороссов Александр Мальцев. Выборы, по его словам, прошли без нарушений.