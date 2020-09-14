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Единый день голосования - 2020

Уйба набирает на выборах главы Коми 73,2% голосов

Обработано 99,3% протоколов

СЫКТЫВКАР, 14 сентября. /ТАСС/. Врио главы Коми, самовыдвиженец Владимир Уйба набирает 73,2% голосов после обработки 99,3% протоколов участковых избирательных комиссий. Это следует из данных ЦИК РФ, транслируемых на телеканале "Россия 24".

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"Подсчитано 99,3% протоколов. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба - 73,2% [голосов]", - говорится в материалах.

Досрочные выборы главы Коми были организованы в связи с тем, что бывший руководитель республики Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку. Президент России Владимир Путин ее принял, врио главы республики был назначен Владимир Уйба, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России.

На предыдущих, также досрочных выборах главы Коми, которые прошли 18 сентября 2016 года, Гапликов получил 62,17% голосов при явке в 40,67%. Досрочные выборы проводились из-за того, что предыдущий руководитель региона Вячеслав Гайзер был арестован и отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ.

Теги
РоссияКомиЕдиный день голосования - 2020
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