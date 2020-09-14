Кондратьев лидирует на выборах главы Кубани после обработки 99,12% протоколов

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лидирует на выборах главы региона: по итогам обработки 99,12% протоколов он набирает 83,09% голосов, следует из данных региональной избирательной комиссии.

На втором месте Александр Сафронов от КПРФ (8,14% голосов), на третьем - Иван Тутушкин от ЛДПР (4,34% голосов).

Голосование на выборах губернатора Краснодарского края проходит с пятницы. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, за два дня, 11 и 12 сентября, явка составила 46,28%. В регионе организована работа 2 799 постоянных избирательных участков.

На пост главы региона претендовали кандидаты от пяти партий. Среди них действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев от партии "Единая Россия", Иван Тутушкин, выдвинутый краснодарским региональным отделением ЛДПР, кандидат от краевого отделения КПРФ Александр Сафронов, Денис Хмелевской, выдвинутый региональным отделением партии "Справедливая Россия", а также кандидат от регионального отделения Партии роста Олег Лунгин.

Губернатор края Кондратьев в сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%. Итоговая явка тогда составила 46,04%.