НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Горсовет Новосибирска после обработки 98% протоколов. В Горсовет проходят 22 кандидата от партии, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС председатель новосибирского облизбиркома Ольга Благо.

Еще на одном из округов победитель не определен, проходит заседание комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва проходили с 11 по 13 сентября. Для участия в них было зарегистрировано 260 кандидатов. После отмены выборов депутатов по партийным спискам в феврале текущего года выборы в горсовет проходят по мажоритарной системе - избираются 50 депутатов по одномандатным округам. Участие в выборах принимают 11 партий. В 2015 году на выборах в Горсовет "Единая Россия" набрала 34,3%, КПРФ - 33,7%, "Справедливая Россия" - 10,1%. Явка составила 23,2%.