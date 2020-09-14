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Единый день голосования - 2020

"Единая Россия" лидирует на выборах в Горсовет Новосибирска

В городской парламент также проходят представители еще четырех партий

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Горсовет Новосибирска после обработки 98% протоколов. В Горсовет проходят 22 кандидата от партии, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС председатель новосибирского облизбиркома Ольга Благо.

"Кандидаты партии "Единая Россия" - 22, ЛПДР - 4, КПРФ - 8, "Зеленые" - 1, "Родина" - 1 и 14 самовыдвиженцев", - сказала Благо.

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Еще на одном из округов победитель не определен, проходит заседание комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва проходили с 11 по 13 сентября. Для участия в них было зарегистрировано 260 кандидатов. После отмены выборов депутатов по партийным спискам в феврале текущего года выборы в горсовет проходят по мажоритарной системе - избираются 50 депутатов по одномандатным округам. Участие в выборах принимают 11 партий. В 2015 году на выборах в Горсовет "Единая Россия" набрала 34,3%, КПРФ - 33,7%, "Справедливая Россия" - 10,1%. Явка составила 23,2%.

Теги
РоссияНовосибирская областьЕдиный день голосования - 2020
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