Поклонская направила в ООН материалы о прекращении подачи воды Украиной в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, представляющая Республику Крым в нижней палате российского парламента, направила в ООН данные о прекращении подачи Украиной пресной воды в Крым, сообщила она в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .

"На предложение Управления ООН предоставить дополнительную информацию по вопросу доступа к воде в Крыму мной собраны соответствующие материалы и направлены верховному комиссару по правам человека ООН госпоже Мишель Бачелет. Материалы содержат информацию о незаконных действиях государства-члена ООН Украины, которое умышленно лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создав реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы", - отметила Поклонская.

Поклонская в июне сообщала, что направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека, в котором просит организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды из Украины в Крым. Первого сентября она сообщила, что получила ответ, в котором ей было предложено сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН и предоставить материалы о ситуации с водоснабжением.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября вода подается по часам утром и вечером.

Воссоединение Крыма с РФ

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.

18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.