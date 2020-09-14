Сенатор Валерий Куликов победил на довыборах в Заксобрание Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Сенатор от исполнительной власти Севастополя Валерий Куликов победил на довыборах в законодательное собрание города по одномандатному округу № 2, сообщил журналистам в понедельник председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Мандат депутата заксобрания оказался свободен после того, как в прошлом году заксобрание нового второго созыва определило сенатором от законодательной власти Екатерину Алтабаеву.

"Наибольшее число голосов [на довыборах по одномандатному округу] набрал Куликов Валерий Владимирович. Это 43,35%", - сказал Даниленко.

Ранее в городском избиркоме уточняли, что за депутатское кресло боролись кандидаты от шести партий (еще два кандидата заявили о выдвижении, но зарегистрированы не были). Куликов баллотировался от "Единой России".

Куликов вошел в СФ в 2017 году как представитель предыдущего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. До этого занимал пост заместителя командующего Черноморским флотом.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сменивший Овсянникова на посту главы города летом 2019 года, продолжил работу с Куликовым. Однако не включил его в список кандидатур, которые будет предлагать в Совет Федерации в случае победы на губернаторских выборах, назначенных на 13 сентября. При этом в список вошла Алтабаева.