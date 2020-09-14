Единоросс Феронов победил на довыборах в Волгоградскую областную думу

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России", глава Урюпинского района Александр Феронов победил на дополнительных выборах в Волгоградскую областную думу, набрав 73,61% голосов избирателей после подсчета 100% протоколов. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова.

"Александр Феронов ("Единая Россия") набрал на дополнительных выборах в областную думу 73,61%, Людмила Соколова (КПРФ) - 10,18%, кандидаты от "Справедливой России" и ЛДПР набрали менее 10% голосов, кандидат от Партии пенсионеров - менее 3%", - сказала Кулешова.

Она отметила, что явка составила 50,08% от общего числа избирателей по Урюпинскому избирательному округу.

Дополнительные выборы в Волгоградскую областную думу проводились в связи с тем, что в октябре прошлого года заместитель председателя облдумы Сергей Горняков был делегирован от законодательного органа власти региона в Совет Федерации.