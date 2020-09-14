Островский набирает 56,8% голосов на выборах главы Смоленской области

СМОЛЕНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский, выдвинутый ЛДПР, набирает 56,8% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 99,1% протоколов участковых избирательных комиссий. Это следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире телеканала " Россия-24 ".

В выборах также участвует Андрей Митрофаненков от КПРФ, представитель "Справедливой России" Ольга Калистратова и Александр Бичаев от "Коммунистов России". О результатах голосования за их кандидатуры пока не сообщается.

Для победы в первом туре выборов одному из кандидатов необходимо набрать 50% плюс один голос. Выборы в 2015 году Островский выиграл, получив 65,18% голосов.