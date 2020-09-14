Олег Морозов набирает 73,42% на довыборах в Госдуму

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Сенатор Олег Морозов набирает 73,42% голосов на довыборах в Госдуму в Татарстане после обработки 99,63% бюллетеней, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

"Предварительные данные на 10:00 по дополнительным выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва: обработано 99,63% бюллетеней, явка - 86,68%. Морозов Олег Викторович - 73,42%", - говорится в сообщении.

В 83 регионах РФ 13 сентября прошел единый день голосования, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов будет замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) прошли довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц.