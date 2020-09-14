Рустам Минниханов набирает 83,35% голосов на выборах президента Татарстана

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов набирает 83,35% голосов на выборах главы региона после обработки 99,75% протоколов. Это следует из данных, опубликованных на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.

Альмир Михеев, выдвинутый "Справедливой Россией", набрал 4,86% голосов, Альфред Валиев ("Коммунисты России") - 4,63%, Олег Коробченко (Партия роста) - 3,58%, Владимир Сурчилов (ЛДПР) - 2,84%.

Прошлые выборы президента Татарстана состоялись 13 сентября 2015 года. Явка избирателей составила 84,21%.

Ранее ЦИК Татарстана зарегистрировал пять кандидатов на должность президента республики: действующего главу региона Рустама Минниханова ("Единая Россия"), Олега Коробченко (Партия роста), Альмира Михеева ("Справедливая Россия"), Альфреда Валиева ("Коммунисты России"), Владимира Сурчилова (ЛДПР).

Одновременно с выборами президента Татарстана прошли дополнительные выборы депутата Госдумы в Нижнекамском избирательном округе, дополнительные выборы депутата Госсовета республики в Елабужском избирательном округе, а также выборы депутатов органов местного самоуправления. Главе региона для победы в первом туре нужно набрать 50% плюс один голос.