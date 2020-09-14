Врио главы Чувашии набирает 75,68% голосов на выборах главы региона

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев на выборах главы региона набирает 75,68% голосов после обработки 99,83% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

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На втором месте представитель КПРФ Александр Андреев с 10,26% голосов. Третью позицию занимает Константин Степанов от ЛДПР, у него 5,49% голосов.

Четвертое место у Николая Степанова от Партии пенсионеров. На последнем месте представитель партии "Патриоты России" Сергей Матвеев с результатом 2,12% голосов.

На прошлых выборах главы республики, которые прошли в 2015 году, за прежнего главу Чувашии Михаила Игнатьева проголосовали 65,54% избирателей. Явка на выборах главы региона составила 58,65%.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% голосов плюс один голос. Глава республики избирается на пять лет.