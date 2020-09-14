Ситников набрал 64,79% голосов на выборах в Костромской области

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников получает 64,79% голосов на выборах главы региона после обработки 99,1% протоколов участковых избирательных комиссий. Это следует из данных ЦИК РФ.

"Явка избирателей на выборы [в 2020 году] составила чуть более 31%, на выборах губернатора было зарегистрировано пять кандидатов, наибольшее количество голосов избирателей получил Сергей Константинович Ситников, выдвинутый партией "Единая Россия", он получил более 64% от числа избирателей, принявших участие в выборах", - сообщила журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Ольга Исакова.

В 2015 году явка на выборы главы региона составила 35,79%. Тогда победу одержал Ситников (баллотировался от "Единой России"), получив 65,62% голосов избирателей.

Избранным на должность губернатора считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + один голос). Порог явки не предусмотрен.

В Костромской области проходили 108 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора и выборы депутатов Костромской областной думы. В выборах главы региона участвовали пять кандидатов: выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава области Сергей Ситников, Руслан Федоров (ЛДПР), Александр Плюснин ("Справедливая Россия"), Валерий Ижицкий (КПРФ), а также кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Георгий Тащиев.

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