В Адыгее исполняющим обязанности премьер-министра назначили экс-министра экономики

МАЙКОП, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов назначил исполняющим обязанности премьер-министра республики Геннадия Митрофанова, который ранее возглавлял министерство экономического развития и торговли региона, сообщила в понедельник пресс-служба главы Адыгеи.

Ранее сообщалось, что Александр Наролин, который до 4 августа занимал пост премьер-министра республики, ушел в отставку по собственному желанию в связи переходом на новую должность - в постоянное представительство республики при губернаторе Краснодарского края

"Указом главы Адыгеи от 14 сентября министр экономического развития и торговли республики Геннадий Митрофанов освобожден от данной должности и назначен исполняющим обязанности премьер-министра Республики Адыгея", - говорится в сообщении.

Кумпилов в понедельник на планерном совещании правительства сообщил о кадровом решении, отметив высокие профессиональные качества Митрофанова и его большой опыт работы в органах власти региона. Глава Адыгеи поставил задачу сформировать необходимый пакет документов для рассмотрения депутатами Парламента региона кандидатуры Геннадия Митрофанова на назначение на должность премьер-министра республики в ходе очередного заседания Госсовета-Хасэ региона.

41-летний Митрофанов начал свою трудовую деятельность в 2001 году в должности ведущего специалиста комитета экономического развития мэрии Майкопа. На различных должностях работал в ведомствах администрации города, затем с 2010 по 2018 годы возглавлял экономические отделы в министерстве труда и социального развития и Минфине Адыгеи. В декабре 2018 года указом главы региона был назначен на должность первого замминистра экономического развития и торговли, в начале этого года возглавил ведомство.

В новость внесены изменения (13:09 мск) - добавлена биография Митрофанова.