В правительстве Мурманской области представили двух новых министров

МУРМАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство образования и науки Мурманской области возглавит Ольга Дзюба вместо Анны Головиной, а на посту министра градостроительства и благоустройства региона Михаила Кудряшова сменит Мария Гаврилова. Об этом в понедельник сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"В связи с переходом на другую работу Анна Головина министерство [образования и науки] покидает. Ну а возглавит министерство Ольга Андреевна Дзюба. Михаил Кудряшов с сегодняшнего дня становится моим советником по градостроительной деятельности, но самое главное, что он с сегодняшнего дня возглавит Центр городского развития. Возглавит министерство [градостроительства и благоустройства] с сегодняшнего дня Мария Гаврилова", - сказал Чибис.

Анна Головина была назначена на пост министра образования и науки Мурманской области в феврале 2020 года. За шесть месяцев, по словам губернатора, она выполнила поставленные задачи и договоренности, в том числе по открытию в регионе "Точек роста" и квантолабораторий. Ольга Дзюба до назначения являлась сопредседателем регионального отделения Общероссийского народного фронта и депутатом Совета Депутатов города Мурманска VI созыва, еще ранее возглавляла одну из передовых гимназий Мурманска.

Представляя Марию Гаврилову в новой должности, Чибис отметил, что она имеет большой опыт работы в муниципалитете Мурманска, на момент нового назначения являлась заместителем министра градостроительства и благоустройства региона и зарекомендовала себя эффективным руководителем.

Также губернатор сообщил, что пост руководителя фонда капитального ремонта Мурманской области займет Федор Денисов, прошедший все этапы кадрового конкурса. Он имеет опыт работы в разных сферах, трудился в Дальневосточной строительной дирекции в Хабаровске, был ведущим инженером ГК "Олимпстрой" в Сочи, руководил архитектурно-проектной компанией в Москве, работал в Центре управления проектами "Восточная Сибирь -Тихий океан" в городе Комсомольск-на-Амуре. До назначения в фонд капремонта был руководителем проектов и директором дирекции по строительству объектов инженерной инфраструктуры ГКУ "Инвестстрой Республики Крым" в Симферополе.

Ранее Фонд капитального ремонта Мурманской области возглавлял Александр Юрченко, который был назначен еще экс-главой региона Мариной Ковтун в ноябре 2018 года. В сентябре 2019 года он ушел в отставку.