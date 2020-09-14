Биатлонист Иван Черезов победил на довыборах в Госсовет Удмуртии

ТАСС, 14 сентября. Центральная избирательная комиссия Удмуртии подвела предварительные итоги дополнительных выборов в Госсовет республики по Буммашевскому одномандатному избирательному округу № 1, признав победителем Ивана Черезова. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в ЦИК республики.

"Приняло участие 17,16% избирателей. По предварительным данным, большее количество голосов набрал Черезов, выдвинутый "Единой Россией". [Он] получил 41,54% [голосов избирателей]", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ранее ТАСС, Иван Черезов 11 июля вошел в обновленный президиум Союза биатлонистов России, он также является председателем Федерации биатлона Удмуртии. За время спортивной карьеры Черезов трижды становился чемпионом мира, завоевал серебряную и бронзовую медали Олимпийских игр - в Турине и Ванкувере.

13 сентября в Удмуртии на 496 избирательных участках прошло голосование, в том числе на 281 избирательном участке в Ижевске. В республике завершились избирательные кампании по выборам депутатов городских дум седьмого созыва в Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге и Сарапуле, дополнительные выборы депутата Государственного совета Удмуртской Республики шестого созыва по Буммашевскому одномандатному избирательному округу и дополнительные выборы в представительные органы муниципальных образований в 12 районах республики.