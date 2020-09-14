Шапша лидирует на выборах главы Калужской области

КАЛУГА, 14 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, которого поддержала партия "Единая Россия", после обработки 100% протоколов лидирует с 71,2% голосов. Такие данные содержатся в протоколе региональной избирательной комиссии (есть в распоряжении ТАСС).

"Шапша Владислав Валерьевич - 71,2% (201 586 голосов)", - говорится в протоколе.

На втором месте с 9,93% голосов Николай Яшкин от КПРФ, на третьем - секретарь регионального отделения партии "Справедливая Россия" Надежда Ефремова - 5,01%. Александр Абросимов от Коммунистической партии социальной справедливости набрал 3,87%, Степан Опарышев от ЛДПР - 3,73%, Елена Ефанова от Партии роста - 2,27%. Явка на выборах составила 35,39%, уточнили ТАСС в пресс-службе Избирательной комиссии Калужской области.

Для победы в первом туре на выборах губернатора региона кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос.

Шапша был назначен врио губернатора Калужской области в феврале, на этом посту он сменил Анатолия Артамонова, возглавлявшего регион с 2000 года.