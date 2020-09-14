В выборах в Госдуму в 2021 году 16 партий смогут участвовать без сбора подписей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий.

"13 партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей. И теперь их число возрастает до 16", - сказала Памфилова, подводя итоги единого дня голосования.

В региональные парламенты прошли три новые политические силы, зарегистрированные в 2020 году. Это "Новые люди", "За правду" и "Зеленая альтернатива". "Конечно, нужно отметить недавно созданные партии, которые вот так с места в карьер очень такой мощный старт взяли. Они впервые участвуют в выборах и сразу довольно результативно. Три из четырех новых партий преодолели пятипроцентный барьер", - отметила глава ЦИК.

Согласно законодательству, прохождение хотя бы одного кандидата по спискам в региональный парламент дает партии право участвовать в думских выборах без сбора подписей.

"Беспрецедентно сложная кампания"

Представители избирательной системы РФ справились с беспрецедентно сложной для них избирательной кампанией, опыт которой необходимо проанализировать, чтобы облегчить работу избиркомов, заявила Памфилова.

"Если для наших избирателей она [избирательная кампания] была довольно проста и удобна, мы максимально постарались приблизить возможности голосования к людям, безопасна, то для членов наших, в основном участковых, избирательных комиссий, она была беспрецедентна по сложности. Именно потому, что она была очень многослойная", - отметила председатель Центризбиркома, назвав ключевым усложняющим фактором проведение кампании "в условиях разной степени пандемии", что потребовало голосования в течение не одного, а трех дней, чтобы обеспечить санитарную дистанцию и безопасность граждан.

"Как следствие, чтобы не было недоверия, мы максимально усложнили процедуры, которые позволяют сделать контроль, особенно за досрочным голосованием, общественный контроль максимально удобным, прозрачным и всеобъемлющим", - напомнила Памфилова. Элементами этого, уточнила она, стали сейф-пакеты и целый ряд "усложненных процедур, которые обеспечивали сохранность бюллетеней, достоверность голосования". Кроме того, напомнила глава ЦИК, избирателям ввиду многоплановости кампании выдавалось минимум по два бюллетеня, которые, учитывая досрочное голосование, "надо было отдельно хранить, по окончании голосования отдельно сортировать, считать".

Памфилова подчеркнула, что преклоняется перед членами избирательных комиссий, знает, "как эту ночь работали комиссии, насколько сложно". "Сложностей было очень много и, конечно, могли быть какие-то помарки, но сложностей было как никогда много, в основном наши коллеги с этим достойно справились, несмотря на неимоверную нагрузку, фактически трехдневный марафон", - констатировала она.

Глава ЦИК заверила, что по окончании кампании "придется очень серьезно и глубоко, с учетом тех пожеланий и предложений, которые выскажут коллеги в регионах, переосмыслить этот опыт сложнейшей, беспрецедентной кампании". "И сделать все возможное, чтобы и нашим комиссиям все-таки облегчить работу", - подтвердила Памфилова.

Наблюдатели

Около 257 тыс. наблюдателей, членов избиркомов с правом совещательного голоса и представителей СМИ наблюдали за голосованием 11-13 сентября.

"За голосованием наблюдали почти 257 тыс. наблюдателей, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также освещали [голосование] около 3,8 тыс. представителей СМИ, то есть в среднем на каждом участке присутствовало не менее 4-5 человек", - сказала Памфилова.

Она уточнила, что на избирательных участках присутствовало более 177 тыс. наблюдателей, а также более 75 тыс. членов избиркомов с правом совещательного голоса. По ее словам, от политических партий и общественных объединений было направлено 76 тыс. наблюдателей, кандидаты выставили 56 тыс. наблюдателей, Общественная палата РФ и палаты регионов - около 44 тыс. наблюдателей.

Явка наблюдателей от партий

Элла Памфилова сообщила, что не все наблюдатели, заявленные на прошедшие выборы, пришли на избирательные участки.

По ее данным, всего изначально в списки наблюдателей кандидатами, партиями и субъектами общественного контроля, то есть общественными палатами, были включены 237 тыс. 524 наблюдателя, из них 95 тыс. 729 - от политических партий и общественных объединений, 85 тыс. 777 - от кандидатов, 56 тыс. 018 - от общественных палат.

При этом, уточнила Памфилова, "из этого количества на участках в эти дни (проведения голосования - прим. ТАСС) находился в общей сложности 177 тыс. 621 наблюдатель". "Явка наблюдателей, то есть процент от заявленного, реально пришедших наблюдателей, составила: 80% - от политических партий, 66% - от кандидатов, 79% - от субъектов общественного контроля", - проинформировала Памфилова.

Нарушения

Элла Памфилова заявила, что единый день голосования прошел спокойно и без серьезных нарушений.

"Я хочу сказать, что пока, по предварительным итогам, каких-то серьезных нарушений, их просто было минимальное количество, меньше, чем когда-либо. Спокойно кампания прошла, чисто, кампания прошла очень достойно", - сказала Памфилова.

Она добавила, что при этом "в действиях некоторых комиссий были недостатки, к ним есть претензии со стороны ЦИК".

Жалобы

Элла Памфилова сообщила, что комиссия получила 1 301 письменное обращение в ходе избирательной кампании 2020 года.

"Теперь, что касается обращений и жалоб. На данный момент в ЦИК России поступило 1 301 письменное обращение от различных участников избирательного процесса, при этом за аналогичный период на выборах в единый день голосования в прошлом году было зарегистрировано практически в два раза больше", - сказала Памфилова.

По ее словам, большинство из поступивших обращений "связано с проведением избирательных кампаний по муниципальным выборам". "Чем ниже уровень кампаний, тем больше страстей кипит, больше жалоб и обращений", - отметила она.

Результат Партии пенсионеров

Партия пенсионеров по итогам выборов предварительно проходит в семь региональных парламентов, это "почти уровень парламентской партии", заявила председатель ЦИК России.

"Хочется особое внимание обратить на результаты Партии пенсионеров. Предварительно они проводят списки в семь законодательных собраний. Это почти уровень парламентской партии", - сказала Памфилова.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября прошел основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня прошли в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) прошли довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - избирали депутаты региональных заксобраний.