Кобзев набирает 60,74% голосов на выборах губернатора Иркутской области

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев лидирует на выборах главы региона, по итогам обработки 99,12% протоколов участковых избирательных комиссий он набрал 60,74% голосов. Данные приведены на информационном табло ЦИК России.

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"Кобзев Игорь Иванович - 60,74%", - указано на табло.

Кобзев участвовал в выборах в порядке самовыдвижения. На втором месте депутат Государственной думы, член КПРФ Михаил Щапов, который набрал 25,59%. Далее идут представители КПСС (Коммунистической партии социальной справедливости) Геннадий Щадов - 4,34%, "Справедливой России" Лариса Егорова - 4,14%, ЛДПР Андрей Духовников - 2,60%.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос. Голосование на выборах губернатора Иркутской области проходило 11-13 сентября.