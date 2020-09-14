Песков заявил, что переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся "сколько потребуется"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ограничений по времени для переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые пройдут в понедельник в Сочи, не установлено. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как развивались отношения России и Белоруссии после выборов в республике в 2020 году

Отвечая на вопрос, сколько времени заложено на встречу глав государств, представитель Кремля сказал: "Сколько потребуется".

По словам Пескова, пока переговоры лидеров не начались.

Лукашенко прибыл в Сочи около 11:00 мск. Это первая зарубежная поездка белорусского президента после выборов 9 августа, вслед за которыми в республике начались массовые протесты.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства. По словам пресс-секретаря президента РФ, подписание каких-либо документов по итогам встречи не планируется. По данным агентства БелТА, переговоры президентов пройдут в формате "один на один".