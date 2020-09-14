Памфилова: некоторые наблюдатели на выборах проявили беспрецедентный уровень хамства

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ЦИК зафиксировал беспрецедентный уровень хамства и агрессии со стороны ряда наблюдателей на прошедших выборах. Об этом заявила в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги единого дня голосования.

"Я не скажу, что было повсеместно [хамство], наоборот, я хочу выразить огромную благодарность подавляющему числу наблюдателей, которые добросовестно все эти три дня наблюдали, обеспечивали законность проведения кампании. В то же время беспрецедентно большое количество от определенного числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии", - сказала Памфилова.

По ее словам, некоторые комиссии работали в таких условиях "практически все три дня". "Я не знаю, как они выдержали, их провоцировали на ответные действия. Никогда в таком масштабе этого не было", - добавила она. "Это нельзя оставить без внимания - фактически это дезорганизация работы комиссии. Я прошу все сведения о том, где были эти случаи, собрать и проанализировать. Потом отдельно с партиями проведем круглый стол на эту тему", - добавила председатель ЦИК.

Она подчеркнула, что избирательные комиссии "сделали все возможное, чтобы наблюдателям создать максимально доброжелательную атмосферу, снять все препятствия в надежде на партнерские и взаимоуважительные отношения в интересах избирателей".

В 83 регионах РФ 13 сентября прошел единый день голосования, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов замещается более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) проходили довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц.