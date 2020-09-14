Избирком Ленобласти заявил, что из общего числа жалоб на выборах подтвердилась одна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ленинградской области частично подтвердила нарушение только по одному из обращений, поступивших во время подготовки и проведения выборов губернатора и депутатов местных советов в регионе. Об этом сообщил на брифинге в ТАСС в понедельник председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

"Что касается обращений, жалоб, которые поступили в избирательную комиссию, - это не жалоба к нам, не на избирательный процесс. Из всех обращений лишь одна жалоба подтвердилась частично. Это связано с 623-м участком в Ломоносовском районе, Большая Ижора, там это опять же не нарушение, но там на информационном стенде отсутствовала информация, которая должна была быть на нем размещена, - число избирателей, внесенных в списки. Это было оперативно исправлено", - сказал Лебединский.

Он сообщил, что в период проведения досрочного голосования, 11 и 12 сентября, поступило 17 обращений, они касались работы и действий участковых избирательных комиссий, в том числе организации и проведения досрочного голосования, неточностей в списках избирателей, недостаточности оповещения о проведении на территории Ленинградской области выборов, проведения незаконной агитации кандидатом в губернаторы и работы портала государственных услуг при подаче заявлений избирателями по месту нахождения.

В основной день голосования, в воскресенье, поступило восемь жалоб, касающихся выборов депутатов Большеижорского городского поселения и Тельмановского сельского поселения.

Как отметил глава Леноблизбиркома, в комиссию поступали не только обращения по поводу выборного процесса, но и жалобы на отсутствие электричества, что, по его словам, можно отнести, скорее, к курьезам.

Лебединский сообщил также, что за три дня было проверено не менее 1 247 случаев размещения недостоверной информации в СМИ и социальных сетях.