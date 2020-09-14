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Комиссия Думы обсудит с парламентариями стран ОДКБ опыт борьбы с вмешательством извне

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует в октябре на заседании постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) обсудить опыт борьбы с иностранным вмешательством во внутренние дела. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Планируем обменяться с коллегами опытом противодействия иностранному вмешательству. Данные мониторинга фактов деструктивного внешнего воздействия показывают, что активно вмешиваются во внутренние дела государств и пытаются дестабилизировать обстановку в зоне ответственности ОДКБ одни и те же страны и финансируемые ими НПО", - сказал он.

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