Комиссия Думы обсудит с парламентариями стран ОДКБ опыт борьбы с вмешательством извне

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует в октябре на заседании постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) обсудить опыт борьбы с иностранным вмешательством во внутренние дела. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Планируем обменяться с коллегами опытом противодействия иностранному вмешательству. Данные мониторинга фактов деструктивного внешнего воздействия показывают, что активно вмешиваются во внутренние дела государств и пытаются дестабилизировать обстановку в зоне ответственности ОДКБ одни и те же страны и финансируемые ими НПО", - сказал он.