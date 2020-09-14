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Единый день голосования - 2020

В ЦИК поступило 11 жалоб на принуждение к голосованию за определенного кандидата

Председатель ЦИК уточнила, что жалобы на принуждение к голосованию за отдельных кандидатов поступили из восьми регионов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ЦИК России получил 11 жалоб избирателей на принуждение к голосованию за определенного кандидата, сообщила в воскресенье глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя предварительные итоги выборов.

"По вопросам принуждения к участию в голосовании в ЦИК поступило два обращения: из Челябинской области одно и из Тамбовской области одно. При этом на принуждение к голосованию за определенного кандидата среди списка кандидатов пожаловались 11 избирателей", - сказала Памфилова.

Председатель ЦИК уточнила, что жалобы на принуждение к голосованию за отдельных кандидатов поступили из восьми регионов: Вологодской, Воронежской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областей, Краснодарского края и Чувашии.

Ранее Памфилова проинформировала, что всего в ЦИК в ходе избирательной кампании поступило более 1,3 тыс. обращений и жалоб.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаЕдиный день голосования - 2020
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