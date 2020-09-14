"Единая Россия" набрала почти 95% на выборах в Липецкий горсовет депутатов

ВОРОНЕЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала 94,44% голосов на выборах в Липецкий городской совет депутатов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных на информационном табло ЦИК РФ.

"Единая Россия - 94,44%", - сообщается на табло ЦИК.

По данным на табло ЦИК, также по 2,78% голосов получили представители "Справедливой России" и Партии пенсионеров.

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Липецкого горсовета Татьяна Сухаврева, из 36 мест в городском парламенте 34 получат представители "Единой России". Официальные итоги выборов в городской парламент обнародуют 16 сентября, после чего будет назначено организационное собрание депутатов Липецкого горсовета шестого созыва.

Выборы в Липецкий городской совет депутатов шестого созыва проходили 11-13 сентября по новым правилам, по мажоритарной системе. По данным пресс-службы городского парламента, на 36 мест в горсовете претендовали представители шести партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", КПРФ, Партия пенсионеров, "Новые люди". Еще 26 кандидатов были самовыдвиженцами.