Памфилова: выборная кампания 2020 года была лучшей с начала работы нынешнего состава ЦИК

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что избирательная кампания 2020 года стала лучшей с начала работы нынешнего состава ЦИК в 2016 году.

"Я ее [кампанию] оцениваю как лучшую за время работы нынешней Центральной избирательной комиссии. И я с удовлетворением могу сказать, что те наши усилия, которые мы затрачивали на протяжении всех этих лет с 2016 года, они не пропали зря и система перешла в нужное качество", - сказала Памфилова журналистам в понедельник.

По ее словам, это касается не только цифровизации избирательного процесса и технической составляющей. "Нам удалось создать работоспособную, современную, динамичную избирательную систему страны. И целый ряд аспектов есть, у которых нет аналогов в мире", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что ЦИК сделал "все возможное, чтобы нынешняя кампания была максимально доступна, проста, удобна для избирателей". "С другой стороны, она была самая сложная для наших коллег, для всей избирательной системы", - подчеркнула Памфилова.

Оживление политической системы

Глава ЦИК также заявила, что предварительные результаты единого дня голосования свидетельствуют о росте интереса к избирательным процессам и оживлении политической системы.

"Да, это естественно", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос ТАСС о том, говорят ли итоги выборов об оживлении политической системы. "Был период какой-то стагнации, небольшого интереса. Сейчас это новая какая-то волна", - считает она.

"Идет живой политический процесс в стране, он интересный, набирает обороты по своей интенсивности и, я думаю, градусу интереса со всех сторон" - добавила Памфилова.

По ее словам, в большинстве регионов была более конкурентной, чем в прошлые годы.

"Кампания была конкурентная. В большинстве регионов она была даже более конкурентна, чем в прошлые выборы, или в крайнем случае не хуже, чем в прежние времена", - сказала Памфилова, отметив "беспрецедентное количество" партий, принявших участие в выборах.