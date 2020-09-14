В "Родине" назвали рейдерством внесение кандидатов в Новосибирске в "умное голосование"

"Только сейчас с большим удивлением узнали, что пара наших кандидатов на выборах в Новосибирской области числились, оказывается, в списках так называемого умного голосования. Занесены туда заочно, без всякого персонального согласия и тем более без согласования с руководством нашей партии", - написал Журавлев в понедельник на своей странице в Facebook .

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев назвал "политическим пиратством" и "тупым рейдерством" включение кандидатов партии на выборах в заксобрание Новосибирской области в списки так называемого умного голосования, которое организуют сторонники Алексея Навального.

"Это не что иное, как политическое пиратство и самое тупое рейдерство", - убежден он. Лидер партии связал это с тем, что "у навальновской секты нет своих приличных кандидатов, вот они и тайком подворовывают у "Родины". "Но думать, что наши соратники могут даже временно солидаризироваться с этими открытыми врагами России - это, конечно, верх идиотизма! И наши кандидаты не нуждаются в поддержке прозападного либерального болота", - заверил Журавлев.

Технология "умного голосования" подразумевает рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определенных кандидатов не от партии власти.

В единый день голосования 13 сентября в Новосибирской области проходили выборы законодательного собрания. Победу по спискам одержала "Единая Россия", набравшая более 38% голосов.