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Встреча Путина и Лукашенко в Сочи
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Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

Они проходят в формате "один на один"
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Переговоры начались", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Лукашенко прибыл в Сочи в понедельник около 11:00 мск. Это первая зарубежная поездка белорусского президента после выборов 9 августа, вслед за которыми в республике начались массовые протесты.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства. По словам пресс-секретаря президента РФ, подписание каких-либо документов по итогам встречи не планируется. По данным агентства БелТА, переговоры президентов пройдут в формате "один на один".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВстреча Путина и Лукашенко в Сочи
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