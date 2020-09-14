Член КПРФ в Новосибирской области отрицает связь победы на выборах с "умным голосованием"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Представитель КПРФ Вадим Агеенко, в третий раз выигравший выборы в заксобрание Новосибирской области по одномандатному округу, считает свою победу результатом эффективной работы, а не включения в списки так называемого умного голосования.

"КПРФ отказалась от поддержки "умным голосованием", так как это просто попытка [блогера Алексея] Навального вовремя примазаться к явному успеху вполне проходных кандидатов. Победа на выборах - это не заслуга "умного голосования", а показатель эффективности работы на округе за долгое время", - говорится в заявлении Агеенко, опубликованном в понедельник на сайте новосибирского обкома компартии.

Депутат поблагодарил за поддержку своих избирателей, ветеранов комсомола и всех доверенных лиц, которые помогали ему в работе. "Считаю, что наш штаб выбрал грамотную тактику проведения кампании - ненавязчивость. Мы победили тремя газетами и двумя листовками. Мы нормально отчитались перед избирателями, не прятались от них и за десять лет моей работы на округе. Думаю, что я зарекомендовал себя как честный и работающий человек", - объяснил он причины своего успеха на выборах.

Технология "умного голосования" подразумевает рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определенных кандидатов не от партии власти. На выборах в заксобрание Новосибирской области, которые проходили в единый день голосования 13 сентября, фамилия Агеенко также была включена в список "умного голосования".