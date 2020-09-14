Следующая сессия ПАСЕ в очном формате состоится не раньше января 2021 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Запланированная на октябрь сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отменена, очередная сессия в очном формате может состояться не раньше января 2021 года. Об этом журналистам в понедельник сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ассамблее Петр Толстой по итогам заседания Бюро ассамблеи.

"Запланированная на октябрь сессия была отменена, очередная сессия ПАСЕ в привычном, очном формате если и состоится, то не раньше января. Тогда же должны пройти выборы генерального секретаря ПАСЕ, судей ЕСПЧ и других должностных лиц Совета Европы", - сказал он.

Депутат при этом указал на то, что если не все делегации смогут приехать на предстоящую сессию в связи с существующими эпидемиологическими ограничениями, "кто-то будет находиться в зале, а кто-то принимать участие по видеосвязи, то это нарушит принцип равных прав в ассамблее". "Считаю несправедливым проведение подобных гибридных заседаний по отношению к тем, кто не сможет присутствовать лично", - подчеркнул он.

На заседании Бюро ПАСЕ также было принято решение о поведении расширенного заседания Постоянной комиссии ассамблеи 12-13 и 22-23 октября в формате видеоконференции с участием не только ее членов, но и представителей всех национальных делегаций. "Нельзя назвать это соломоновым решением в условиях невозможности проведения полномасштабной сессии. Сомнения вызывает то обстоятельство, что голосовать при этом смогут только члены комиссии, а не все парламентарии", - резюмировал Толстой.