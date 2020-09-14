Путин и Макрон обсудили Белоруссию, Украину и ситуацию вокруг Навального

"Обстоятельно обсуждена сложившаяся ситуация вокруг "дела Навального". Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Президент РФ подчеркнул неуместность голословных и ни на чем не основанных обвинений в адрес РФ в связи с госпитализацией Алексея Навального. Как сообщила в понедельник пресс-служба Кремля, беседа двух президентов состоялась по инициативе французской стороны.

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По данным пресс-службы российского лидера, в ходе разговора "акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами".

"Условлено способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнерами на этот счет", - резюмировали в Кремле.

Ситуация в Белоруссии

Президенты России и Франции высказали заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в Белоруссии.

"При обмене мнениями по Белоруссии подтверждена принципиальная российская позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти, - говорится в сообщении. - С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике, разрешении кризиса мирными средствами, путем конструктивного диалога".

Беседа российского лидера с его французским коллегой состоялась незадолго до переговоров Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые в эти минуты проходят в Сочи.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты волеизъявления. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время.

Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, при этом большинство членов его президиума задержаны или покинули страну. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.

Ливийская проблематика

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре также обсудили урегулирование в Ливии.

"Затронута также ливийская проблематика, в частности, подчеркнута необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению решений Берлинской конференции (январь 2020 года), закрепленных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - сообщила пресс-служба Кремля.

Участники проходившей в начале 2020 года в Берлине конференции по ливийскому урегулированию призвали в итоговом документе к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства, предложили создать единое правительство и начать реформы для восстановления государственности, утраченной после интервенции НАТО в 2011 году.

Минские соглашения

Киев пытается по-своему трактовать Минские соглашения и выборочно подходит к соблюдению обязательств, взятых Украиной в рамках договоренностей в нормандском формате, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре.

"В ходе рассмотрения внутриукраинского конфликта высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, которые остаются безальтернативной основой урегулирования", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В Кремле отметили, что "Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договоренности и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках нормандского формата, обязательств".

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В настоящее время в основе мирного процесса лежат Минские соглашения, достигнутые по итогам саммита "четверки" в феврале 2015 года. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине. В последнее время представители Киева заявляли, что Минские соглашения необходимо модернизировать.

Последний на данный момент саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря прошлого года.