Путин: белорусы сами и без давления извне должны разобраться в ситуации в стране

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что граждане Белоруссии сами и без давления извне должны разобраться в ситуации, которая возникла в их стране. Об этом он заявил в понедельник на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы за то, чтобы белорусы сами, без подсказок и давления извне в спокойном режиме и диалоге разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению", - отметил российский лидер. Он вновь поздравил Лукашенко с победой на минувших президентских выборах. "Хочу пожелать вам всего самого доброго, успехов", - сказал Путин.

Он также заявил, что считает логичным, своевременным и целесообразным предложение Лукашенко об изменениях в конституции Белоруссии. Для реализации этой идеи уже создана соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда Белоруссии, отметил Путин. "Уверен, что, имея в виду ваш опыт политической работы, работа и по этому направлению будет организована на самом высоком уровне, и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит и создаст условия для дальнейшего развития", - подчеркнул российский лидер.

Помимо этого, Путин заявил о приверженности Москвы всем прежним договоренностям с Минском, в том числе в форматах Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве, ОДКБ, - отметил российский лидер. - Мы рассматриваем Белоруссию как нашего ближайшего союзника".

ВС РФ вернутся к местам постоянной дислокации

Подразделения Вооруженных сил РФ после выполнения программы совместных учений с Белоруссией вернутся к местам постоянной дислокации, заявил Путин, открывая переговоры с Лукашенко. "После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации", - заверил Путин.

Глава российского государства напомнил, что 14 сентября начались запланированные еще в 2019 году военные учения, которые продлятся несколько дней. "В известной степени для военных людей - это рутинное дело, оно связано с подготовкой войск. Повторяю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций: это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году", - сказал Путин.

Российский лидер заверил, что запланированные мероприятия по линии военного сотрудничества будут идти согласно утвержденному плану. "Что касается военной составляющей, вы правы: у нас есть план, он будет реализован, он осуществляться будет", - сказал он. Путин уточнил, что "в течение года у нас и на территории Белоруссии, и на территории России практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия". "Как планировали раньше, так все и будем делать", - заключил глава российского государства.

Президент РФ добавил, что Россия и Белоруссия также продолжат взаимодействие в оборонной сфере. Он уточнил, что речь идет в первую очередь об оборонных предприятиях, где развивается большая кооперация, "причем в достаточно чувствительных областях".