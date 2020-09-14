Кредит на $1,5 млрд и приверженность договоренностям. Заявления Путина и Лукашенко в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил первый зарубежный визит после выборов главы государства, в связи с итогами которых в республике начались массовые протесты. Он встретился в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным.
Основные заявления президентов во время встречи - в материале ТАСС.
О кредите на $1,5 млрд и экономических отношениях
Путин сообщил, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд. Он отметил, что министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".
Путин рассчитывает, что информация о кредите отразится на финансовых рынках.
Президент РФ также заявил о необходимости приложить "дополнительные усилия" для восстановления двустороннего товарооборота, который в первой половине 2020 года снизился на 21%.
Российский президент отметил, что у него "есть определенные предложения", и констатировал необходимость работать "на уровне правительств, на уровне министерств и даже отдельных предприятий".
О ситуации в Белоруссии и поддержке
Путин считает, что граждане Белоруссии сами и без давления извне должны разобраться в ситуации, которая возникла в их стране. Предложение Лукашенко изменить конституцию страны, по словам российского лидера, "логично, своевременно, целесообразно".
Путин также заверил белорусского лидера в приверженности Москвы всем договоренностям с Минском, в том числе в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности, и отметил, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства.
Лукашенко в ответ поблагодарил Путина за поддержку, отметив, что российский лидер поступил "очень порядочно, по-человечески", и всех россиян, "тех, кто был причастен к тому, чтобы поддержать" соседа в "это поствыборное время". Слова благодарности с белорусской стороны прозвучали на короткой встрече несколько раз.
Лукашенко назвал события в Белоруссии уроком не только для Минска, но и для Москвы. Они показали, что республике "надо тесней держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам", считает президент. Он также пообещал подробно проинформировать Путина об акциях протеста в Минске и показать истинную картину событий.
О совместных военных учениях
Подразделения Вооруженных сил РФ после выполнения программы совместных учений с Белоруссией вернутся к местам постоянной дислокации, заявил Путин. Глава российского государства напомнил, что 14 сентября начались запланированные еще в 2019 году военные учения, которые продлятся несколько дней.
Президент РФ добавил, что Россия и Белоруссия также продолжат взаимодействие в оборонной сфере. Он уточнил, что речь идет в первую очередь об оборонных предприятиях, где развивается большая кооперация, "причем в достаточно чувствительных областях".
В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина за то, что тот "продемонстрировал, что границы Белоруссии - это границы Союзного государства", и призвал спланировать совместные военные учения "на годы вперед". Российский лидер в ответ напомнил, что в том, что касается военной составляющей, "есть план", и он "будет реализован". Дополнительной активности в этой сфере он, однако, не анонсировал: "Как планировали раньше, так все и будем делать".
О пандемии и вакцинировании
Белорусский президент также поблагодарил российского за то, что Минск первым получит российскую вакцину от коронавируса. По его словам, в республике это очень ценят.
Путин отметил, что участие Белоруссии в последней стадии испытаний препарата позволит "не только наладить производство, но и обеспечить нужный <...> уровень вакцинации".