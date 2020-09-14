Кредит на $1,5 млрд и приверженность договоренностям. Заявления Путина и Лукашенко в Сочи

Путин считает, что граждане Белоруссии сами и без давления извне должны разобраться в ситуации, которая возникла в их стране. Предложение Лукашенко изменить конституцию страны, по словам российского лидера, "логично, своевременно, целесообразно".

Путин также заверил белорусского лидера в приверженности Москвы всем договоренностям с Минском, в том числе в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности, и отметил, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства.

Лукашенко в ответ поблагодарил Путина за поддержку, отметив, что российский лидер поступил "очень порядочно, по-человечески", и всех россиян, "тех, кто был причастен к тому, чтобы поддержать" соседа в "это поствыборное время". Слова благодарности с белорусской стороны прозвучали на короткой встрече несколько раз.

Лукашенко назвал события в Белоруссии уроком не только для Минска, но и для Москвы. Они показали, что республике "надо тесней держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам", считает президент. Он также пообещал подробно проинформировать Путина об акциях протеста в Минске и показать истинную картину событий.