Глава парламента Крыма назвал неадекватной реакцию Евросоюза на происходящее в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Акцентируя внимание на выборах в Крыму, чиновники Европейского союза не видят, что происходит на Украине. Такое мнение выразил ТАСС в понедельник председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Ранее в понедельник в распространенном заявлении официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз в очередной раз заявил, что не признает результаты состоявшихся в воскресенье местных выборов в Крыму и Севастополе, которые он продолжает считать "территорией Украины", и не рассматривает избранных там членов местных органов власти "как представителей Крыма и Севастополя".

"Их позиция (Евросоюза - прим. ТАСС) с первого дня крымского референдума в марте 2014 года была неадекватна: они отказывались воспринимать реально и попытаться хотя бы понять, что произошло с Крымом. Мы удовлетворены результатами выборов и довыборов, которые прошли в республике и в Севастополе. Выборы пошли на хорошей организационной ноте. Настроение у людей хорошее. Люди находятся под впечатлением больших и позитивных перемен, которые происходят в Крыму. Люди живут в мире и спокойствии, могут планировать свое будущее", - отметил Константинов.

По его словам, акцентируя внимание на ситуации в Крыму, чиновники ЕС не видят того, что происходит на Украине. "Только слепые в Европе не видят того, что происходит на Украине. Там уничтожается все, что связано с Россией и русским языком, запрещают русский язык в школе. Мы имеем дело с еще одним примером информационной войны, где ложь и искажение являются основным принципом и способом взаимоотношений", - подчеркнул глава парламента.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России, а западные страны ввели против РФ санкции.