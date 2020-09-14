Намеченный на 15 сентября визит Лаврова в Берлин отменили

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Намеченный на 15 сентября рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Берлин для участия в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств отменен. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского дипведомства.

Как указали в МИД РФ, 3 сентября германская сторона уведомила Москву об изменениях в рабочем графике главы МИД ФРГ Хайко Мааса, в связи с чем его участие в церемонии закрытия отменилось, а на двусторонние переговоры отводилось лишь полтора часа. "Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров сильно урезанным, - подчеркнули в министерстве. - На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита".

В дипведомстве указали, что соответствующая информация доведена до германской стороны. "С учетом важности и успешного завершения перекрестного года Лавров направит приветствие участникам церемонии его закрытия", - добавили в МИД.