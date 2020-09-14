Шапша в должности главы Калужской области сделает ставку на нацпроекты

"Калужская область - одна из лидеров в Центральном федеральном округе по реализации многих национальных проектов. Основная задача - результаты сохранить и приумножить, поэтому, конечно, упор будет сделан на них. И, конечно, важно сделать лучше жизнь каждого из жителей региона. Социальная сфера - это то, что традиционно в фокусе внимания", - сказал он.

Шапшу назначили врио главы региона в феврале 2020 года, на этом посту он сменил Анатолия Артамонова, возглавлявшего регион с 2000 года. На выборах главы региона набрал 71,2% голосов, при явке 35,39%.