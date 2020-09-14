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Дума 15 сентября рассмотрит заявление в связи с 75-й годовщиной создания ООН

Госдума выступит против попыток переформатирования организации

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии во вторник рассмотрит заявление в связи с 75-й годовщиной создания ООН, в котором призовет к укреплению ее координирующей роли при решении мировых вопросов. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий по итогам Совета Думы.

По его словам, заявление "завтра будет рассматриваться в самом начале пленарного заседания, по сути, им откроется завтрашнее заседание". "По сути, открытие осенней сессии Госдумы совпадает с открытием юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН, мы видим, что Соединенные Штаты, к сожалению, пытаются размыть роль ООН в мировых делах", - сказал глава комитета, отметив, что в Конгрессе США появляются соответствующие законодательные инициативы. Так, продолжил Слуцкий, одно из предложений предполагает понижение уровня фактического участия России и Китая в мероприятиях на ряде международных площадок, включая ООН.

Согласно проекту заявления, Госдума выступит против попыток переформатирования ООН и призовет к укреплению ее координирующей роли при решении мировых вопросов.

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РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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