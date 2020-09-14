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Парламентский форум БРИКС пройдет в конце октября в режиме видеоконференции

Одной из основных тем станет формирование "парламентского измерения" БРИКС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Парламентский форум стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в рамках российского председательства РФ в этом объединении пройдет в конце октября. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В конце октября (с большой долей вероятности, 27 октября) в рамках председательства РФ в БРИКС мы проведем знаковый парламентский форум БРИКС", - сказал Слуцкий по итогам первого в осенней сессии заседания Совета Думы.

Депутат уточнил, что форум пройдет в режиме видеоконференции, одной из основных тем станет формирование "парламентского измерения" БРИКС. "Подходы к его формированию, структуре существуют во многих странах", - отметил он.

Российский парламентарий также заметил, что проведение форума будет осложнено из-за большой разницы во времени между странами - членами БРИКС.

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