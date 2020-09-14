Международный комитет Думы намерен провести заседание с парламентариями Сирии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам в период осенней сессии планирует провести совместное заседание с сирийскими парламентариями. Об этом в понедельник по итогам заседания Совета Думы сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Мы уже взаимодействуем с новым составом парламента Сирийской Арабской Республики. Не так давно прошли выборы. И, конечно, эта деятельность во многом будет направлена на поддержку парламентского угла деятельности конституционного комитета как ключевой структуры, призванной обеспечить мирную жизнь многострадального населения Сирии", - сказал Слуцкий.

"Проведем очередное, уже четвертое по счету совместное заседание комитета по международным делам. Когда - я не берусь говорить, потому что пандемия, потому что любые планы могут быть скорректированы", - добавил он. Однако, как заверил глава комитета, такие намерения есть. В крайнем случае заседание пройдет в режиме видеоконференции.